أنقرة: فاعلية اللقاح الصيني 91.25% وقابلة للزيادة

كشف باحثون أتراك، اليوم الخميس، مدى فاعلية لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية.

ونقلت "رويترز" عن الباحثين أن فاعلية اللقاح تبلغ 91.25 في المئة، متوقعين أن تزيد هذه الفاعلية بناء على بيانات المرحلة الأخيرة للتجارب.

وبهذا الإعلان، أصبحت تركيا الدولة الثانية، التي تعلن نتائج تقييمها المتعلقة بتجارب اللقاح الصيني.

وأوضح الباحثون، العاملون في مجلس العلوم الحكومي، أنهم لم يلاحظوا أعراضا بالغة أثناء تجارب اللقاح في البلد الأوروبي باستثناء فرد واحد عانى من حساسية.

وكانت أنقرة قد وافقت على شراء 50 مليون جرعة من اللقاح الصيني بحلول 11 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن عملية التسليم تأخرت.

من جانبه أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن اللقاحات سوف تصل إلى بلاده يوم الإثنين المقبل.

وأوضح أن تركيا تعتزم تحصين نحو تسعة ملايين شخص خلال المرحلة الأولى مع البدء بالعاملين في قطاع الصحة.