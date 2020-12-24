تسجيل
20:28 GMT24 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أردوغان يتطلع لصفحة جديدة مع أوروبا... ما التنازلات التي تقدمها تركيا في هذا الإطار؟

    © AFP 2020 / ADEM ALTAN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1046389126_28:0:3668:2048_1200x675_80_0_0_bfdfad857423b5bc46f96ca71e984582.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012241047617492-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%9F/

    في ظل العلاقات المتوترة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، التي وصلت إلى التلويح بفرض نظام عقوبات على أنقرة، كشف الرئيس التركي عن تطلعات بلاده لفتح صفحة جديدة وطي الخلافات القائمة.

    أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمل أنقرة بـ"فتح صفحة جديدة" في علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    أردوغان يطلب من أوروبا وأمريكا فتح صفحة جديدة في علاقاتهم مع تركيا
    قال مراقبون إن "عودة العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج إلى تنفيذ عدة شروط، أهمها وقف التحركات التركية في شرقي البحر المتوسط وليبيا وسوريا"، مؤكدين أن "المؤشرات لا تدل على توجه تركيا نحو تحقيق هذه الشروط".

    آمال تركية

    وقال أردوغان: "نأمل بفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد"،وتابع: "تعاوننا السياسي، والاقتصادي، والعسكري، متعدد الجوانب، وليس بديلا عن روابطنا المتجذرة مع الولايات المتحدة".

    وأكمل قائلا: "أعتقد أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيظهر الأهمية الضرورية للعلاقات التركية الأمريكية".

    وأضاف الرئيس التركي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالةوالتنمية": "تركيا تواجه معايير مزدوجة فيما يتعلق بشرق البحر المتوسط، وأنظمة "إس-400"، ونتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي من العمى الاستراتيجي الذي ابتليت به في أسرع وقت ممكن".

    وعلق أردوغان على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالقول: "إذا كانت ترغب بنيل احترام تركيا، فينبغي عليها أولا أن تحاسب نفسها على تناقضاتها".

    شروط مطلوبة

    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إنه "يمكن تصنيف ما عبر عنه الرئيس التركي أردوغان بشأن فتح صحفة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا على أنها مجرد أمنيات".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تركيا أمامها العديد من الشروط التي يجب تحقيقها أولا قبل الحديث عن مصالحة أو تطبيع علاقات مع أوروبا، والتخلي عن أجواء التوتر والصدام القائمة".

    وتابع:

    "بخصوص الاتحاد الأوروبي المطلوب أن تتوقف تركيا عن التدخل في الأزمات الإقليمية، وأن تتخذ سياسات ضد مصالح دول الاتحاد الأوروبي، مثل مقاربتها في ليبيا، وحربها على الأكراد في سوريا، وكذلك التنقيب عن النفط في شرقي المتوسط وتهديد قبرص واليونان، واستخدام ورقة الهجرة وفتح الحدود أمام أمواج اللاجئين لابتزاز أوروبا".

    واستطرد: "أما بالنسبة لأمريكا هناك شرط جديد يثير تحفظ بايدن، وهو حيازة تركيا لمنظومة إس 400 الروسية، حيث يعتبره مخالفا لمنظومة الحلف الأطلسي".

    وتساءل: "هل يمكن لأردوغان التخلي عن هذه السياسات وفتح صفحة جديدة مع أوروبا، هذا الأمر يحتاج إلى إجابة ربما تكون واضحة أكثر في بداية عام 2021، حيث ستظهر المؤشرات موقف تركيا وإن كانت تريد مصالحة سياسية أم تفضل أن تظل العلاقات متوترة مع أوروبا".

    توجه تركي

    من جانبه قال جواد كوك، المحلل السياسي التركي، إن "أوروبا تضع علاقاتها السياسة مع تركيا رهن عدة شروط، أهمها ورقة اللاجئين ومنع إرسالهم إلى أوروبا، وهي الورقة التي تلوح بها الحكومة التركية دائمًا في أي نزاع مع أوروبا".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أوروبا تهمها أيضا وقف جميع النشاطات التركية في شرقي بحر المتوسط، والبدء في مفاوضات جادة ما بين الجانب اليوناني والتركي، لفتح صفحة علاقات جديدة بينهما تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي".

    وبشأن إمكانية تقديم الرئيس التركي لهذه التنازلات، قال: "لحد الآن لا توجد أي إشارات تقول إن الرئيس التركي يمكنه وقف تحركاته في شرقي المتوسط، أو تنفيذ أي من الشروط الأوروبية".

    وتابع:

    "حديث أردوغان عن علاقات جديدة يحتاج إلى قرار قاطع منه بتنفيذ الشروط الأوروبية، وهو أمر غير واضح المعالم، وغير قابل للتنفيذ على المستوى القريب كأقل تقدير".

    وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق، عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا" (CAATSA) لشرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي

    وفي 11 ديسمبر، قرر زعماء دول الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد تركيا وتبني "قائمة سوداء" إضافية بناء على قرار صدر في 11 نوفمبر 2019 بشأن فرض قيود ضد أنقرة بسبب أنشطتها "غير الشرعية" في البحر الأبيض المتوسط.

    انظر أيضا:

    أردوغان يقوم بتعديل قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي… فيديو
    أردوغان يدعو ميركل لفتح "صفحة جديدة" في العلاقات التركية الأوروبية
    بالفيديو... نائب أردوغان يتوقف فجأة عن إلقاء كلمته بسبب "تعب بسيط"
    أردوغان يطلب من أوروبا وأمريكا فتح صفحة جديدة في علاقاتهم مع تركيا
    خبير: أردوغان يريد تحاشي الصدام قبل دخول بايدن البيت الأبيض
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, تركيا, رجب طيب أردوغان, أردوغان, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوجان مع طفلهما يلتقطان صورة سلفي على خلفية أشجار عيد الميلاد الذهبية في أحد مراكز التسوق التجارية في هونغ كونغ، 19 ديسمبر 2020
    أشجار عيد الميلاد التقليدية وغير التقليدية حول العالم في 2020
    واشنطن تضغط على بغداد
    واشنطن تضغط على بغداد
    إنفوجرافيك.. مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
    مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك