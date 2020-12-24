إعلام: المحكمة العليا لن تبحث طعون ترامب إلا بعد تنصيب بايدن

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن المحكمة العليا لن تنظر في الطعون المقدمة من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية، إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن القضاة حددوا موعدا نهائيا للرد على طعون الحملة في ولاية بنسلفانيا في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الشبكة أن الحملة طلبت من المحكمة العليا أن تأمر الطرف الآخر من الدعوى بالرد بحلول يوم الأربعاء المقبل، والحصول على رد من حملة ترامب في يوم الخميس.

كما طلبت الحملة من المحكمة بأن تقضي في الطعون بحلول السادس من يناير لكن المحكمة لم تستجب، وقررت الحكم بعد تنصيب بايدن بيومين.

ومن المقرر إقامة حفل تنصيب مقتضب للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، بسبب وباء كورونا.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أعلنت في اليوم التالي أن ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.