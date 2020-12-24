اغتيال ناشطة حقوقية وشقيقها في شمالي كابول

لقيت ناشطة حقوقية وشقيقها، مصرعهما، شمالي العاصمة الأفغانية، كابول، اليوم الخميس، في هجوم نفذه مسلحون على دراجة نارية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن المسلحين المجهولين اغتالوا فريشتا كوهستاني البالغة من العمر 29 عاما، في منطقة كوهستان بولاية كابيسا.

وأوضح حاكم الولاية عبد اللطيف مراد، أن عملية الاغتيال جرت بالقرب من منزل فريشتا، موضحا أن شقيقها قتل معها.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن العملية، التي تعد أحدث حلقة في سلسلة اغتيال أشخاص فاعلين في المجتمع المدني.

ولعبت فريشتا كوهستاني دوار في حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عبد الله عبد الله.

وتحظى فريشتا بجمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تحرص بانتظام على تنظيم فعاليات مدنية في كابول تركز على المرأة.

وعلق عبد الله الذي يتولى منصب كبير مفاوضي الحكومة في مفاوضات السلام بالبلاد، على فيسبوك قائلا إن: الناشطة "الشجاعة" قتلت في "هجوم إرهابي".

وقبل أيام، كتبت الناشطة الأفغانية على فيسبوك أنها طلبت من السلطات تأمين حماية لها إثر تلقيها تهديدات.