موسكو تعلق على صفقة "بريكست" التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تقيّم بشكل إيجابي الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقيّم ذلك بشكل إيجابي، وذلك نظرا لأن عدد الصدمات في العلاقات الدولية بات أقل".

وأبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه "بريكست".

جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.

وقال أيضا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني في بيان لاحق: "توصلنا أخيرا إلى أكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، واقتصادنا سيستفيد من هذا الاتفاق بشكل كبير، لأنه سيسمح لنا بخلق الوظائف في الاتحاد الأوروبي، وينهي سلطة المحكمة الأوروبية".

وتابع جونسون قائلا:

"صعوبة المفاوضات، شيء طبيعي، بالنظر إلى أهمية الاتفاق الكبرى، لكن هذا الاتفاق يعيد بريطانيا قوة عظمى مجددا".

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن البرلمان سيصوت على اتفاق بريكست في اجتماع له يوم 30 ديسمبر الجاري.

وكانت المحادثات بين الجانبين متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة.