نتنياهو: إسرائيل ستصبح على الأرجح الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إن بلاده ستصبح، على الأرجح، الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا.

ونقل الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، صباح اليوم الجمعة، عن نتنياهو، أن "الدمج ما بين حملة التطعيمات الهائلة من جهة، والإغلاق القصير والسريع من جهة أخرى يسمح لنا بالخروج من أزمة كورونا حيث سنصبح على الأرجح الدولة الأولى التي تخرج من أزمة كورونا بعد عدة أسابيع مما يشكل بشرى سارة للغاية".

وجاءت تصريح نتنياهو بعد ساعات من إعلانه أن إسرائيل ستفرض العزل العام على مستوى البلاد للمرة الثالثة، بهدف مواجهة الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:

إننا نجعل إسرائيل بطلة العالم في مجال التطعيمات حيث قمنا أمس بتطعيم 65 ألف مواطن، وبحلول نهاية الأسبوع القادم آمل بأننا سنبلغ وتيرة 100 ألف تطعيم يوميا.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقا جزئيا للمدارس، ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر، باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، في أعقاب الإعلان عن الإغلاق، إن الإغلاق الذي سيبدأ الأحد القادم سيكلف إسرائيل ثلاثة مليارات شيكل أسبوعيا.