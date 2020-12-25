زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين الصين وكازاخستان

أعلن فرع ألتاي - سايان للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، تسجيل زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 47 كم شمال - شمال شرق مدينة كاراماي في منطقة شينجيانغ (سنجان) ذاتية الحكم في الصين.

ووفقا لبيانات فرع ألتاي- سايان، فإن مركز الزلزال، الذي سجل في الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، كان بإحداثيات 54.61 درجة شمالا و86.54 درجة شرقا. ووقع مركز الزلزال على بعد حوالي 412 كيلومترا من الحدود مع الاتحاد الروسي و110 كيلومترات من الحدود مع كازاخستان.

وبلغت شدة الاهتزاز في مركز الزلزال بحسب مقياس "MSK-64" أربع درجات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتحدث الزلازل، بما في ذلك الزلازل القوية جدًا، بشكل دوري في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية والمناطق المجاورة لمنغوليا، بينها توفا وجمهورية ألتاي والجزء الغربي من بورياتيا.