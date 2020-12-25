إيران تخصص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تخصيص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن بلاده تحاول حل مشكلة شراء لقاح كورونا من الخارج، بهدف شراء الأدوية والمعدات الطبية عبر الالتفاف على الحظر الأمريكي، وتم تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية، خلال العام الجاري.

وقال همتي:

لقد نجحنا اليوم في ظل تعاون وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي من تحويل المبلغ اللازم لاستيراد 16.8 مليون حقنة كورونا للجهة المالية الوسيطة لمنظمة الصحة العالمية.

وأفاد عبد الناصر همتي بأن بلاده تمكنت، اليوم الجمعة، من تحويل هذا المبلغ عن طريق كوريا الجنوبية بعد جهود استمرت 10 أيام من إرسال ما يعادل 180 مليون يورو عن طريق بنك أمريكي وكوري جنوبي لبنك في سويسرا.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أن الأمريكيين فرضوا الحظر بصورة غير قانونية على قطاعات النفط والبتروكيمياويات والصلب وأرصدة البنك المركزي في بلاده، التي لها في الوقت الحاضر ودائع تبلغ 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، حيث أن الجانب الكوري يقوم بخصم نفقات خزنها بدلا عن تسديد فوائد لنا إزاء وجودها لديها.

وأشار إلى مفاوضات لوزارة الصحة الإيرانية مع الجانب الصيني لشراء لقاح كورونا، قائلا:

إنه متى ما تم التوصل إلى اتفاق مع الصين فإن البنك المركزي سيقوم بتوفير المبلغ اللازم لهذا الأمر.