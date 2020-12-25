سفير طهران لدى بغداد يكشف سبب تحركات إيران في العراق وزيارة قائد "فيلق القدس"

قال السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، إن "العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، التقى خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وباقي المسؤولين العراقيين.

وأضاف: "إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والكتل العراقية، لكن هذه الكتل تفضل التشاور مع إيران"، مؤكدا أن جميع الكتل والأحزاب السياسية والفصائل العراقية لديها علاقات إيجابية مع بلاده، بحسب وكالة فارس.

وأوضح أن التحركات الإيرانية في العراق "تأتي في إطار تقوية الحكومة وتشجيع الكتل والتيارات السياسية على التوحد".

والتقى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني خلال زيارته مؤخرا العاصمة العراقية بغداد كبار المسؤولين العراقيين.

ذكر ذلك مراسل قناة العالم في العراق، وقال إن قائد فيلق القدس في حرس الثورة بحث خلال لقاءاته سبل تطوير التعاون الثنائي بين إيران والعراق.

وأشار إلى إن زيارة العميد قاآني إلى العاصمة العراقية كانت مجدولة مسبقا وأنه لاعلاقه لها بموضوع استهداف السفاره الأمريكية في بغداد.

وكان قائد فيلق القدس في حرس الثورة قد زار العراق في فترات سابقة والتقى كبار المسؤولين في البلد وبحث معهم تطوير العلاقات الثنائية.

يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.