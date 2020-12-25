رغم ظهور سلالات خطيرة من كورونا.. السودان يقول إن مطار الخرطوم لن يغلق أبدا

قال مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني السودانية انه لا اتجاه لإغلاق المطار أمام حركة السفر الدولية.

وأكد مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لـ"سودان تربيون" الخميس، أن هناك احترازات وترتيبات سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وأضاف "لن نغلق المطار هذه المرة أبدا"، لكنه ترك الباب مواربا لزيادة عدد الدول التي يمكن حظر القادمين من مطاراتها.

وثار قلق عالمي بعد أن ظهرت في بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كوفيد- 19 وصفت بأنها معدية أكثر من سابقاتها وتنتشر بسرعة عالية.

والاثنين قررت السلطات السودانية منع دخول الركاب القادمين عبر مطار الخرطوم من ثلاث دول هي بريطانيا، هولندا وجنوب أفريقيا.

وأفاد عدلان إنهم بانتظار توجيهات منظمة الطيران العالمية ووزارة الصحة الاتحادية فيما يتعلق بحظر دول أخرى سيتم الافصاح عنها قريباً.

يشار الى أن كثير من الدول في جميع أنحاء العالم أعلنت تعليق الرحلات الجوية والسفر من بريطانيا بعد إعلان لندن انتشار سلالة جديدة من فايروس كورونا كما شملت القيود في بعض الأحيان بلدانا أخرى بينها الدنمارك وجنوب أفريقيا تم فيها اكتشاف السلالة الجديدة.

أطلق علماء تحذيرات محددة من السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر في بريطانيا، وأكدوا أنها تنتشر بمعدل وسطي، بنسبة 56 بالمئة أكثر من النسخة الأولى.

ووفق دراسة نشرتها، الأربعاء، كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، فإن النوع المتحور من الفيروس الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا في نوفمبر من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الباحثون، الذين ركزوا على جنوب شرقي بريطانيا ولندن، إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.