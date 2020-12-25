أردوغان يعلق على حديث بوتين بشأنه

رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على تعليق وحديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عنه خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي أقيم في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" رد الرئيس التركي الذي قال: "هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنطبق عليه أيضا وبنفس القدر من الاحترام له".

وأضاف أردوغان قائلا: "منذ أول لقاء معه عرفته رجلا ذو كلمة وهو رجل يتمتع بأمانة كبيرة ويحافظ على كل تعهداته، كما يحاول بوتين تطوير علاقات بلادنا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تمتلك علاقات قوية بهذا الشكل مع أي دولة أخرى مقارنة بروسيا وهي بالفعل علاقات نادرة، متمنيا أن "تبقى العلاقات قوية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رد على سؤال بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير قال خلاله: "تجمعني بالرئيس أردوغان علاقة وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل، بالرغم من اختلاف في الرأي بيننا، لكنه رجل له كلمة".

وأضاف الرئيس الروسي بوتين: "أردوغان إن وعد وفّى والتزم بكلمته إلى النهاية".