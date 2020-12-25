مقتل ضابط إيراني وإصابات في اشتباكات مسلحة مع "أشرار" على حدود البلاد الشمالية

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد قتل أحد ضباط فوج حرس الحدود وأصيب آخرون في منطقة "كرند" التابعة لمحافظة كلستان شمالي إيران.

وبحسب المصادر فقد حدثت الاشتباكات مع عناصر وصفتها الوكالة بـ"الأشرار المسلحين"، حيث لم تحدد هويتهم أو انتمائهم.

وأشارت مصادر في قوى الأمن الداخلي التابعة لمحافظة كلسان بمقاتل أحد ضباط فوج حرس الحدود في منطقة كرند التابعة لمدينة كنبدكاووس خلال الاشتباكات.

وأشار بيان قوى الأمن الداخلي الإيراني إلى أن الاشتباكات حدثت يوم أمس الخميس، وأن الضابط الإيراني قتل بدم بارد بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت المصادر إصابة عنصرين من مرافقة الضباط الإيراني في الاشتباكات التي دارت بين عناصر حرس الحدود الإيراني والعناصر المسلحة، حيث تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وبينت المصادر قيام الشرطة باعتقال أحد المتهمين وسعيها لملاحقة واعتقال جميع المتهمين والمشاركين في الاشتباكات التي حدثت مع دورية حرس الحدود.