أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل مستمرة على المستوى الاستخباراتي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، وأن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن أردوغان أن علاقة بلاده بإسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف، وتواجه تركيا بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم.

#عاجل |أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2020

وأوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي في إسطنبول، بعد صلاة الجمعة، أن "لدى بلاده مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا… لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما، وسياسات إسرائيل بشأن فلسطين غير مقبولة".

#عاجل |أردوغان: لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطه خلافنا معها التي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2020

وتابع أردوغان:

لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، وهذه هي نقطة خلافنا معها التي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل.

ويشار إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية تمر بحالة من التوتر الشديد، حيث تبادلا طرد السفراء في عام 2018، على الرغم من قوة العلاقات التجارية بينهما.