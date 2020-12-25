روسيا تفرض نظام عزل على القادمين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية مدته 14 يوما

أصدرت آنا بوبوفا، كبير الأطباء الصحيين في روسيا، رئيس هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، اليوم الجمعة، قرارا يفرض على الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية إلى روسيا الامتثال لنظام عزل مدته 14 يومًا.

ووفقًا للقرار الذي تم نشره على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "الأشخاص الذين يصلون من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرة التي تقوم بالنقل الجوي)، يلتزمون بنظام العزل في مكان الإقامة في غضون أربعة عشر يومًا تقويميًا من تاريخ الوصول".

هذا وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الجديدة والناشئة لفيروسات الجهاز التنفسي، يوم السبت الماضي، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والذي تنتشر بمعدل أسرع، تتطلب الحذر من السكان، وفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون معدل انتشار السلالة الجديدة أعلى بنسبة 70 في المئة، حيث تبين أنه أكثر خطورة من حيث الوفاة أو الاستشفاء.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.