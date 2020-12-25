جنوب أفريقيا ترفض مزاعم بريطانيا المتعلقة بالسلالة الجديدة من كورونا

عبرت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، عن رفضها مزاعم بريطانيا بشأن خطورة السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد، وانتقدت قرارها بحظر السفر إليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزير الصحة، زويلي مخيزي، قوله إن "السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا في جنوب أفريقيا نتجت عن طفرة شبيهة بالموجودة في المملكة المتحدة، وتعرف باسم "501.في تو"، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ومع).

وأضاف: "لا يوجد دليل على أنها تسبب أعراضا أكثر حدة أو تؤدي إلى وفيات أكثر من الفيروس الحالي".

وجاءت تصريحات زويلي بعد يوم من إعلان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن حظر السفر إلى جنوب أفريقيا، وأنه يجب فرض الحجر الصحي على الفور على أي شخص كان بها على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأشار زويلي مخيزي إلى أن "الأبحاث التي أجرتها شبكة المراقبة الجينية أثبتت أن السلالة الجديدة ظهرت في جنوب أفريقيا بعد شهر من ظهور الأخرى في المملكة المتحدة".

وأشار إلى أن "مخاطر حظر السفر تفوق فوائده وأنه من الممكن السيطرة على السلالات الجديدة من خلال الإجراءات الاحترازية بعيدًا عن حظر السفر الدولي".

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا منذ أن خففت الحكومة قيود الإغلاق منذ عدة أشهر، وبلغ إجمالي الإصابات 970 ألف حالة، فيما بلغت حالات الوفاة ما يزيد عن 25 ألف حالة.