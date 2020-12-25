مقتل متسلق واحد على الأقل بانهيار جليدي في إيران

قال الهلال الأحمر الإيراني إن متسلقا واحدا على الأقل قتل بانهيار جليدي في قمة جبلية على مشارف العاصمة طهران اليوم الجمعة، بعد عواصف ثلجية شديدة خلال الليل.

قال شاهين فتحي رئيس وحدة البحث والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني في تصريح لتلفزيون محلي إن متسلقا آخر فقد ويخشى وفاته في الحادث الذي وقع على قمة قله كلكجال مشيرا إلى أن متسلقين آخرين أصيبا ونقلا إلى مستشفى.

وأضاف أن الهلال الأحمر أرسل فرقتي إنقاذ إلى قمتين أخريين في شمال طهران حيث تقطعت السبل ببعض المتسلقين. وفقا لـ "رويترز".

وتقع المدينة عند سفح سلسلة جبال ألبرز وهي مقر عدد من منتجعات التزلج. وأدى تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق إيرانية إلى إغلاق العديد من الطرق.