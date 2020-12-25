ماذا قالت ميلانيا ترامب احتفالا بالكريسماس

وقالت ميلانيا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "في عيد الميلاد هذا العام، أبعث بأطيب تمنياتنا لكل من يحتفل بهذا الوقت الرائع من العام".

وتابعت "دعونا نتذكر أفراد الجيش الأمريكي الشجعان وكبار السن وغيرهم، الذين لا يمكنهم التواجد مع أحبائهم اليوم. عيد ميلاد سعيد!".

This #Christmas, I send our best wishes to all who celebrate this wonderful time of the year. Let’s remember our brave service members, elderly & others who may not be able to be with their loved ones today. #MerryChristmas! — Melania Trump (@FLOTUS) December 25, 2020

وكانت زيارة ميلانيا ترامب، لمستشفى أطفال دون ارتدائها قناعا واقيا، قد أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت السيدة الأولى للولايات المتحدة بزيارة مستشفى للأطفال في واشنطن، مرتدية قناعا طبيا أسود اللون، وعندما بدأت بقراءة القصص للأطفال، أزالت القناع، منتهكة بذلك قواعد السلامة العامة.

وانهالت تعليقات المستخدمين، حيث كتب أحدهم :"أنا فقط في حالة صدمة، العديد من المرضى يعانون من مناعة ضعيفة، وهي خلعت القناع".