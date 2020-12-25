الشرطة الأمريكية: انفجار ناشفيل كان كبيرا ونعتقد أنه متعمد

قال متحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (اليوم الجمعة)، في وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمدا.

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في مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع "انفجار كبير" بها، مضيفا: "نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) December 25, 2020

تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات من مكان الحادث، ولكن لا أحد منهم في حالة حرجة. وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP — Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020

تنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

MNPD, FBI & ATF investigating the 6:30 a.m. explosion on 2nd Ave N linked to a vehicle. This appears to have been an intentional act. Law enforcement is closing downtown streets as investigation continues. pic.twitter.com/YOfMTaKmTH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

وقال شاهد عيان لشبكة "سي إن إن" إن الانفجار وقع أمام منزله مباشرة، مما تسبب في تحطم نوافذه، مضيفا أن "كل شيء في الشارع كان مشتعلا. كانت هناك 3 سيارات مشتعلة بالكامل".