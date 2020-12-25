أحدث ظهور لنجل الأمير هاري وميغان ماركل يثير انتقادات... صورة

أثار أحدث ظهور لآرتشي، الابن الوحيد للأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، بمناسبة احتفالات الكريسماس غضب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت ميغان ماركل والأمير هاري، أمس الخميس، بطاقة عيد ميلاد عائلية تجمعهما مع ابنهما آرشي، البالغ من العمر 19 شهرا، في أول صورة عامة له منذ شهور، وأول ظهور له منذ انتقال أبويه للولايات المتحدة، منذ مغادرتهما بريطانيا والتخلي عن صفتهما الملكية في شهر يناير/ كانون الثاني 2020.

وفي البطاقة العائلية، يركز "دوق ودوقة ساسكس" انتباههما على نجلهما آرتشي ذو الشعر الفاتح، كما تظهر في الصورة كلابهما ومنزل صغير ومساحات خضراء، بينما تتواجد في مكان قريب شجرة عيد ميلاد صغيرة مزينة بقوس أحمر.

وتقول البطاقة: "نتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

وتلقي الصورة، التي تبدو أنها صورة توضيحية، أول نظرة على آرتشي منذ عيد ميلاده الأول في شهر مايو/ أيار، بحسب شبكة "سي إن إن".

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وأثارت البطاقة العائلية الجديدة للأمير هاري وميغان ماركل انتقادات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا"، الذين عبروا عن استيائهم من "النسخة الكرتونية" التي استخدموها في ظهور نجلهما آرتشي معهما، وانتقدوا والديه لعدم استخدام صورة حقيقية له.

وكتب أحد المستخدمين: "لماذا يخفون طفلهم، هناك شيء غير صحيح، فيما علق مستخدم آخر: "ما زالوا يخبئون آرتشي".

وقال مستخدم مستنكرا: "رسم كاريكاتوري معد بواسطة برنامج فوتوشوب، إنها طريقة ذكية لإخفاء آرتشي".

وانتقد شخص آخر: "إنها ليست أكثر من صورة كرتونية سخيفة، لماذا يخفون آرتشي".

وتابع: ""يحتاج هذا الطفل إلى التفاعل الاجتماعي مع الأطفال الآخرين والخروج من "فقاعته" لكي يعيش حياة طبيعية، ماذا عن سلامته العقلية في المستقبل".

ويحرص الأمير هاري وميغان ماركل على حماية خصوصية نجلهما آرتشي بشدة، وقد رفعا دعوى قضائية في شهر يوليو/ تموز بسبب التقاط مصوري "الباباراتزي" صورا له.

وبحسب موقع "بيج سيكس"، فقد كشف متحدث باسم أسرة الأمير هاري أن الصورة الموجودة على البطاقة العائلية الجديدة التقطتها والدة ميغان ماركل في منزلهم في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتخلى الزوجان عن أدوارهما كأعضاء في العائلة المالكة البريطانية في بداية عام 2020، وانتقلا إلى سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية في يوليو/تموز.