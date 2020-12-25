أول تعليق من ترامب على انفجار ناشفيل

أصدر البيت الأبيض أول تعليق بشأن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (اليوم الجمعة)، في وسط مدينة ناشفيل.

وقال بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إنه "تم إطلاع الرئيس ترامب على الانفجار الذي وقع في ناشفيل بولاية تينيسي وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة".

وتابع البيت الأبيض أن "ترامب ممتن لأوائل المستجيبين الرائعين ويصلي من أجل أولئك الذين أصيبوا".

NEW: “President Trump has been briefed on the explosion in Nashville, Tennessee, and will continue to receive regular updates," White House says.



"The President is grateful for the incredible first responders and praying for those who were injured.” https://t.co/5r6m5JHvOf — ABC News (@ABC) December 25, 2020

​وفي مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، دون آرون، إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع "انفجار كبير" بها، مضيفا: "نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات من مكان الحادث، ولكن لا أحد منهم في حالة حرجة. وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

تنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

وقال شاهد عيان لشبكة "سي إن إن" إن الانفجار وقع أمام منزله مباشرة، مما تسبب في تحطم نوافذه، مضيفا أن "كل شيء في الشارع كان مشتعلا. كانت هناك 3 سيارات مشتعلة بالكامل".