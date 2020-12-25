جو بايدن في "الكريسماس": نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض... فيديو

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، اليوم الجمعة، رسالة بمناسبة احتفالات "الكريسماس".

وقال بايدن وزوجته في رسالة مصورة لهما: "لقد كان هذا عاما صعبا للغاية بالنسبة لكثيرين منكم في أمتنا، ويتم تذكيرنا في هذا الموسم بالأمل في إنسانيتنا المشتركة... نحن على هذه الأرض لرعاية بعضنا البعض".

وأضاف بايدن: "جيل وأنا نتمنى لكم ولعائلاتكم السلام والفرح والصحة والسعادة هذا الموسم، لكننا نعلم أنه كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين منكم في أمتنا، ونتذكر في هذا الموسم الأمل في إنسانيتنا المشتركة وما نحن مدعوون للقيام به لبعضنا البعض".

وتابع: "إن العديدين من إخواننا الأمريكيين يكافحون للعثور على وظيفة أو وضع الطعام على الطاولة حرفيا أو دفع الإيجار أو الرهن العقاري، ونذكر هنا أننا على هذه الأرض لنهتم ببعضنا البعض، وأن نقدم ما في وسعنا، وأن نكون مصدرا للمساعدة والأمل سواء للأصدقاء أو الغرباء".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب في رسالته أن عائلته قللت بشكل كبير من احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام بسبب فيروس "كورونا" المستجد، طالبا من الأمريكيين التفكير في الحد من سفرهم وحجم التجمعات العائلية هذا العام.

"For so many of you in our nation, this has been a very difficult year. And we're reminded in this season of hope of our common humanity...We're on this Earth to care for one another."



Pres.-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden release Christmas message: https://t.co/ILY2JEiEtn pic.twitter.com/j8i39onMEn — ABC News (@ABC) December 25, 2020

و​من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه للرئيس المنتخب جو بايدن في غضون 26 يوما.

ومن المقرر إقامة حفل تنصيب مقتضب للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب وباء كورونا.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الهيئة الانتخابية أو ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أعلنت في اليوم التالي أن ترامب لا يزال منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.