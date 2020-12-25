تركيا لن تسمح للمسافرين بدخول البلاد اعتبارا من 28 ديسمبر دون اختبار سلبي لـ"كوفيد-19"

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد ألزمت جميع الركاب الذين يصلون من الخارج اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال قوجا في بيان: "يجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى تركيا اعتبارًا من 28 كانون الأول/ ديسمبر جواً ومن 30 كانون الثاني/ ديسمبر براً، تقديم اختبار فيروس كورونا سلبيًا خلال 72 ساعة قبل الدخول. خلاف ذلك، سيتم منعهم من دخول تركيا".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن فرض حظر تجوال على مدار الساعة في تركيا في أعياد رأس السنة الجديدة، اعتباراً من الساعة 21:00 يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر وحتى الـ05:00 يوم 4 كانون الثاني/ يناير 2021.

وفي وقت سابق، أفاد مستشفى جامعة "سانكو" التركي، في بيان له، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس "كورونا"، جراء عطل في جهاز ضخ الأكسجين.

وكانت الحصيلة لضحايا الحادثة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما، وإصابة 11 آخرين. بحسب بيان المستشفى.