انفجار ناشفيل... وقف حركة الطيران فوق المدينة واضطراب في ترددات الملاحة الجوية

أعلنت السلطات في مدينة ناشفيل، اليوم الجمعة 25 ديسمبر/كانون الأول، وقف حركة الطيران فوق أجواء المدينة.

كما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ان السلطات رصدت وجود مشاكل في ترددات الملاحة الجوية بعد الانفجار الذي هز وسط المدينة.

ولم تكشف الشبكة الأمريكية المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، وإن كان يحمل تهديدات أخرى محتملة أم لا.

وهز في وقت سابق، انفجار عنيف وسط مدينة ناشفيل، مصيبا 3 أشخاص، ومحدثا خسائر كبيرة في المباني المحيطة.

وقالت الشرطة الأمريكية إن الحادث قد يكون متعمدا، حيث قال المتحدث باسم شرطة المدينة، دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع "انفجار كبير" بها، مضيفا: "نعتقد أن الانفجار كان متعمدا".

تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات من مكان الحادث، ولكن لا أحد منهم في حالة حرجة. وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

دمر الانفجار قلب المدينة، التي تعتبر عاصمة موسيقى الريف الأمريكية، ودمر مركبات أخرى عديدة وألحق أضرارا بالغة بالعديد من المباني، وتصاعدت سحب الدخان الأسود في السماء بشكل يمكن ملاحظته على بعد أميال، وأصيب 3 بجروح طفيفة.

#عاجل.. وقف حركة الطائرات في مطار #ناشفيل بسبب مشكلة في ترددات الملاحة الجوية بعد انفجار وسط المدينة pic.twitter.com/GVuU8BYZIM — CNN بالعربية (@cnnarabic) December 25, 2020

​وقال البيت الأبيض إنه "تم إطلاع الرئيس ترامب على الانفجار الذي وقع في ناشفيل بولاية تينيسي وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة. وأنه (ترامب) ممتن لأوائل المستجيبين الرائعين ويصلي من أجل أولئك الذين أصيبوا".