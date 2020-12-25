تركيا توقع اتفاقا لشراء ملايين الجرعات من لقاح "فايزر"

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق بين وزارة الصحة التركية وشركة "بيونتيك" لشراء لقاحات "فايزر".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم، توقيع اتفاق مع شركة "بيونتيك" لشراء لقاح فيروس كورونا المستجد "فايزر" فجر اليوم الساعة 04:30.

#عاجل | #تركيا توقع اتفاقا مع شركة "#بيونتك" لشراء لقاحات "فايزر" المضادة لكورونا فجر اليوم الساعة 04:30 (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2020

وبحسب الوكالة، من المنتظر أن تصل حوالي 550 ألف جرعة لقاح من شركة "بيونتيك" إلى تركيا حتى نهاية العام أو مطلع يناير/ كانون الثاني.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الصحية التركية ستتسلم حوالي 4.5 ملايين جرعة من اللقاح حتى نهاية مارس/ آذار، وأن الاتفاق ينص على توفير قرابة 30 مليون جرعة.

#عاجل | #تركيا ستتسلم 4.5 ملايين جرعة من اللقاح حتى نهاية مارس والاتفاق ينص على توفير قرابة 30 مليون جرعة (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2020

وكان وزير الصحة التركي، قد أعلن اليوم، أن سلطات البلاد ألزمت جميع الركاب الذين يصلون من الخارج اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول، بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد.

وقال قوجا في بيان: "يجب على جميع الركاب الذين يصلون إلى تركيا اعتبارًا من 28 كانون الأول/ ديسمبر جواً ومن 30 كانون الثاني/ ديسمبر براً، تقديم اختبار فيروس كورونا سلبيًا خلال 72 ساعة قبل الدخول. خلاف ذلك، سيتم منعهم من دخول تركيا".

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن فرض حظر تجوال على مدار الساعة في تركيا في أعياد رأس السنة الجديدة، اعتباراً من الساعة 21:00 يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول وحتى الـ05:00 يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي وقت سابق، أفاد مستشفى جامعة "سانكو" التركي، في بيان له، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس "كورونا"، جراء عطل في جهاز ضخ الأكسجين.

وكانت الحصيلة لضحايا الحادثة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما، وإصابة 11 آخرين. بحسب بيان المستشفى.