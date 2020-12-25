رئيس وزراء أرمينيا يؤكد: أنا مستعد لترك منصبي بقرار من الشعب

أكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، إنه مستعد للاستقالة "بقرار من الشعب".

يريفان - سبوتنيك. وكتب في صفحته على الفيسبوك: "أنا مستعد نتيجة قرار من الشعب ترك منصب رئاسة الوزراء. سأترك منصب رئيس الوزراء فقط بقرار من الشعب".

وأضاف: "كما أنني مستعد لمواصلة الزعامة في أرمينيا في هذا الوقت العصيب في حال تلقي تأكيد للثقة الشعبية".

وتحشد المعارضة تجمعا في عاصمة أرمينيا يريفان، حيث يطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ .

ورشحت قوى المعارضة، التي تطالب باستقالة باشينيان، الرئيس السابق لحكومة البلاد، فازغين مانوكيان، لشغل منصب رئيس الوزراء. وحاصر المعارضون قصر الحكومة.