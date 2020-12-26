وكالة: إصابة ثلاثة بجروح خطيرة بإطلاق نار ببرلين

أعلنت سلطات الطوارئ العامة في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم السبت، عن وقوع ثلاثة جرحى في المدينة، وذلك بعد حادثة إطلاق نار حصلت من مجهولين.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات السلطات الأمنية في العاصمة برلين الذين قالوا إن ثلاثة أصيبوا في إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في المدينة.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وأضافت السلطات الأمنية في برلين أنه تم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى جراء الحادث.