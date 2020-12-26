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    الحرس الثوري الإيراني، إيران 3 فبراير 2019

    قوات أمريكية تستعد... استنفار في إيران والحرس الثوري يعلن استعداده لأي هجوم

    © AP Photo / Vahid Salemi
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    أكد قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، "استعداد القوات البحرية لحماية الحدود المائية والدفاع عن مصالح إيران الإسلامية وأمنها"، في الوقت الذي تحذر فيه طهران من أي "مغامرة" أمريكية في الأيام الأخيرة لدونالد ترامب في البيت الأبيض.

    يأتي ذلك فيما عززت إيران دفاعاتها الجوية حول المنشآت النووية، تحسبا لأي تطورات عسكرية مفاجئة، إذ نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة داخل إيران، أن هناك معلومات تفيد بتعزيز إيران دفاعاتها الجوية حول هذه المنشآت، كإجراء احترازي في ظل التوتر القائم قبل رحيل الرئيس ترامب من البيت الأبيض.

    حفل تخريج طلبة في الجيش الإيراني
    © AP Photo / STR
    بعد استعداد الجيش الأمريكي لـ"مهمة عسكرية"... إيران تحذر ترامب في بيان حاسم

    وقام الأدميرال علي رضا تنكسيري، إلى جانب عدد من قادة وكوادر الحرس الثوري الإيراني، بجولة تفقدية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي، مؤكدا الجهوزية القتالية للمقاتلين في الجزر والتحدث معهم، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وأكد تنكسيري "الحفاظ على الاستعداد القتالي واليقظة والرصد الاستخباري الكامل في نطاق مهامهم الحساسة"، وقال إن "الهدف من هذه الزيارة التي تندرج في سياق الزيارات المخطط لها سابقا للوقوف عن كثب على وضع المنطقة والجهوزية القتالية ومدى التفاني للمقاتلين في القوة البحرية".

    وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني إنه "ولله الحمد، تظهر مسوحاتنا الميدانية أن القوات والأنظمة والمعدات في جميع الظروف في المستوى المطلوب من الجاهزية للدفاع عن حدود المياه ومصالح وأمن بلدنا الحبيب".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اتهم إيران بأنها وراء الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد قبل عدة أيام.

    كما شارك الجيش الأمريكي مقطعا مصورا، يوم الأربعاء، يظهر تدريبات تقوم بها قوة تابعة للبحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز"، مشيرا إلى أنها بمثابة استعداد وتحضير لعملية قادمة.

    وردا على ذلك قالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها تحذر ترامب من "إثارة التوتر والمغامرات الخطيرة في آخر أيامه في البيت الأبيض"، مؤكدة أن" رد إيران على الإرهاب الأمريكي سيكون صريحا وشجاعا وفي مستوى مناسب له".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    البحرية الإيرانية, أمريكا, قوات المارينز الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, إيران
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