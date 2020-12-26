مقتل عنصري شرطة أفغانيين في ثلاثة تفجيرات في كابول

أسفر انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في كابول اليوم السبت عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين، وفقا لوسائل إعلام أفغانية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز في تصريح للصحافيين، أن الشرطيين قتلا عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول ، مضيفا أن مدنيا أصيب كذلك بجروح جراء الانفجار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عنصري أمن أصيبا بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.

وتحدث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

لقيت ناشطة حقوقية وشقيقها، مصرعهما شمالي العاصمة الأفغانية، كابول، يوم الخميس، في هجوم نفذه مسلحون على دراجة نارية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن المسلحين المجهولين اغتالوا فريشتا كوهستاني البالغة من العمر 29 عاما، في منطقة كوهستان بولاية كابيسا.

وهزت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وتبنى تنظيم "داعش" عددا من هذه الهجمات.

واستهدفت الهجمات صحافيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تسأنف محادثات السلام التي في الدوحة مطلع يناير المقبل.