الهند تعتقل 75 ناشطا سياسيا في كشمير بعد انتخابات محلية

أعلن مسؤول في الشرطة، اليوم السبت، أن السلطات الهندية اعتقلت ما لا يقل عن 75 زعيما سياسيا وناشطا في إقليم كشمير لمنع الاضطرابات عقب فوز تحالف للأحزاب السياسية الإقليمية بالانتخابات المحلية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات مسؤول في الشرطة قال إن الاعتقالات الأخيرة، التي شملت شخصيات من بينها زعماء انفصاليون وأعضاء من تنظيم الجماعة الإسلامية المحظورة.

وقال عمران نبي دار المتحدث باسم المؤتمر الوطني، وهو حزب إقليمي وعضو رئيسي في التحالف، إن الاعتقالات من شأنها "تقويض حكم الشعب".

وقال رئيس المؤتمر الوطني ورئيس وزراء سابق، عمر عبد الله، إن فوز التحالف يبرز عدم تقبل سكان كشمير لقرار مودي إنهاء الوضع الخاص للإقليم.

وتطالب الهند وباكستان بالأحقية في إقليم كشمير بالكامل، منذ تقسيم الهند، التي كانت تحت الإدارة البريطانية، إلى باكستان المسلمة والهند ذات الأغلبية الهندوسية عام 1947. واندلعت حربان من الحروب الثلاثة بين الجارتين بسبب هذا الإقليم الجبلي الذي يقع في منطقة الهيمالايا.