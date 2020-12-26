إثيوبيا تعلن عن انتخابات برلمانية في يونيو المقبل وتستبعد "تيغراي"

قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، أمس الجمعة، إن "الانتخابات البرلمانية ستُجرى في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل".

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه "سيتم تسجيل المرشحين في الفترة من 15 - 28 فبراير/ شباط المقبل، والإعلانات الانتخابية ستكون من 15 فبراير إلى 31 مايو، وسيتم التسجيل للناخبين من 1 إلى 30 مارس/ آذار".

كما حدد جدول المسودة مواعيد التصويت لإدارات مدينتي أديس أبابا ودير داوا في الـ 12 يونيو، ويقترح أن تكون أيام الإعلان عن الانتخابات على مستويات مراكز الاقتراع من الـ 5 إلى 6 يونيو 2021.

وقالت هيئة الانتخابات، إن الجدول الذي أعدته لانتخابات العام القادم لا يشمل إقليم تيغراي. وأضافت أنها ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات هناك.

وشهدت إثيوبيا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ويُعتقد أن آلافا لاقوا حتفهم وفر زهاء 950 ألفا من ديارهم منذ اندلاع القتال بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية.