روحاني يتحدث الفيروس "المحور" وممارسات أمريكية "خبيثة" لمنع شراء لقاح كورونا

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"خلق العقبات لمنع إيران من شراء لقاح فيروس كورونا المستجد".

وأكد روحاني خلال ترأسه اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، أن إيران تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك شرائه من الخارج، مشيرا إلى أن أمريكا "تختلق العقبات وترهن شراء اللقاح بموافقة أوفاك".

وبين روحاني أن بلاده تسعى لصنع لقاح لفيروس كورونا المستجد، لكن نوه إلى السعي الحثيث لشراء اللقاح من خارج البلاد، لكن "الأمريكيين اختلقوا العقبات بالتأكيد وقاموا بممارسات خبيثة ودنيئة في هذا السياق"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ووجه الرئيس روحاني كلامه للإدارة الأمريكية قائلا: "كيف يمكن الثقة بكم وأنتم معروفون بالسرقة إذ تترصدون العثور على مال يعود لنا للاستحواذ عليه".

ونوه روحاني لطبيعة العقبات الأمريكية التي تمنع شراء اللقاح، مبينا أن بلاده وفرت المال لشراء اللقاح، إلا أن آلية "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم، يجب أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "أوفاك" باستخدامها، في ظل وجود العقوبات الأمريكية على إيران.

واعتبر روحاني أن أمريكا تقوم "بتخويف" المنظمات الدولية من خلال اتباع هذه الطريقة، وقال: "أوفاك وافق على العملية إلا أنهم قالوا يجب أن يمر المال أولا عبر البنك الأمريكي.

وعبر روحاني عن ارتياحه للوضع الصحي الحالي في البلاد وعن شعوره بالسرور بسبب عدم وجود "مناطق حمراء" في الوقت الحالي.

وتطرق روحاني لمشكلة ظهور فيروس كورونا "المحوّر" في بريطانيا، وقال: "شهدت بريطانيا ظهور فيروس كورونا المحوّر فيها والذي انتقل منها إلى دول أوروبية أخرى لذا يتوجب أن نلتزم المزيد من الحذر خاصة تجاه المسافرين الآتين من هذه المنطقة إلى البلاد كي لا يبتلي مواطنونا بهذا الفيروس المحوّر".