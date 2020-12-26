تقبل الهزيمة "بكرامة".. تغريدات ترامب القديمة تطارده اليوم

شغل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الرأي العام العالمي والأمريكي، من خلال تغريداته اليومية على صفحته الشخصية في "تويتر".

واستذكر المواطنون الأمريكيون المتابعون لتغريداته، تغريدة نشرها ترامب قبل أعوام، وجه من خلالها نصحيه لمنافسته في الانتخابات الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون.

وعادت التغريدة القديمة للظهور من جديد، بعد أن أعاد نشرها الكثير من المواطنين، معتبرين أن هذه النصيحة التي وجهها ترامب لمنافسته، عند خسارتها الانتخابات الأمريكية عام 2016، تنطبق عليه اليوم، حيث يرفض بشدة نتائج الانتخابات الجديدة.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2016

وشارك ترامب تغريدة بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا لأمريكا في عام 2016، حيث أيد تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدته السابقة: "تحدث فلاديمير بوتين اليوم عن هيلاري وديموقراطيين: في رأيي، إنه أمر مذل. يجب أن يكون المرء قادرا على الخسارة بكرامة. بكل صدق!".

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" عادت تغريدات ترامب القديمة للظهور بشكل كبير منذ أن بدأ الرئيس المنتهية ولايته بالتشكيك بنتائج الانتخابات في أمريكا.

وسخر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من المنشورات معتبرين أن "هناك دائمًا تغريدة" لترامب يمكن أن تتعارض مع إحدى تصريحاته الجديدة أو السابقة.