اليابان تغلق الحدود بعد تسجيل إصابات جديدة بكورونا "المتحور"

قررت اليابان وقف دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم بعد تسجيل إصابات جديدة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي قرار الحكومة اليابانية بعد أيام من قرارات مماثلة اتخذتها عدة دول حول العالم جراء ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، خصوصا في أوروبا وبريطانيا.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، بأن اليابان "ستوقف الدخول إليها من أنحاء العالم بدأ من الاثنين وحتى أواخر يناير"، دون تفاصيل أخرى حول القرار، بحسب "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى تسجيل حالتين جديدتين فقط بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل أول خمس حالات منها أمس الجمعة.

وكشف الطبيب المختص بالتطعيم ومسؤول قسم علم المناعة والأمراض المعدية في مستشفى "هنري موندور" في كريتاي الفرنسية، جان دانيال لولييفر، أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا مثل المكتشفة حديثا في بريطانيا، أمر طبيعي بسبب التغيّرات التي تطرأ على أي فيروس.

وقال الطبيب جان دانيال لولييفر لوكالة "سبوتنيك": "لا يجب أن نقلق أكثر من اللازم من السلالة الجديدة لأنه منذ بداية الوباء يشهد الفيروس تغيرات تؤدي إلى ظهور سلالات جديدة وقد سبق وظهرت سلالة جديدة شهر أبريل/نيسان الماضي".

أما فيما يتعلق باحتمال أن تعيش فرنسا موجة ثالثة من الوباء بعد انتهاء فترة الأعياد قال الطبيب جان دانيال لولييفر: لا أحبذ الحديث عن موجة أولى وثانية وثالثة فنحن في خضم جائحة مستمرة منذ شهر مارس/آذار الماضي، عندما نفرض حجرا صحيا عدد المصابين ينخفض وعندما نرفع الحجر عددهم يرتفع. لو لم نفرض الحجر لكان العدد استمر بالارتفاع".

وبخصوص إغلاق الحدود مع المملكة المتحدة، اعتبر جان دانيال لولييفر أن هذه الخطوة "غير مجدية لأن السلالة الجديدة سبق وظهرت في عدد من الدول الأوروبية" مضيفا أنه "من الوهم أن نعتقد بأنه يمكننا عزل بلد أوروبي عن آخر في قارة متصلة بهذا الشكل".