برفقة كبار العسكريين... وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الليبي في طرابلس... صور

وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد عسكري كبير.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية، صورا يظهر فيها لحظات وصول وزير الدفاع التركي على رأس وفد كبير من كبار العسكريين الأتراك.

وكان في استقبال الوزير التركي والسفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولين في قيادة مجموعة المهام الليبية وبعض المسؤولين الليبيين.

وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الليبي في #طرابلس#أكار و #النمروش عقدا لقاءً ثنائيا ثم اجتماعا على مستوى الوفود

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والتقى أكار وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، وعقد الطرفين لقاء ثنائيا على المستوى الوفود داخل وزارة الدفاع في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل وزير الدفاع التركي تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين، وأعرب عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بعيد الاستقلال كل عام في ظل أجواء الأمن والاستقرار.

وقال أكار: "سنشعر بالراحة والاستقرار في تركيا بقدر شعوركم هنا بالراحة والقوة والسلام".

ويعتزم أكار وقادة الجيش زيارة مقر قيادة القوات التركية في ليبيا، لعقد لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.

وتأتي الزيارة المفاجأة بعد أن دعا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، قواته إلى "طرد" القوات التركية من ليبيا لإنهاء الحرب في بلاده.

وأكد حفتر في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس الماضي، إنه "لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة"، كما أكد أنه "لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح"، وأضاف أن "تركيا مستمرة في التحشيد للحرب".

وأكد أن "المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية".