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    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020

    أكبر عملية تطعيم في التاريخ... العالم يسابق الزمن للتحصين من كورونا

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    بدأ العالم منذ أيام أكبر عملية تطعيم في التاريخ، يؤمل أن تمثل سلاحا فاعلا في مواجة وباء كورونا الذي وضع البشرية رهن الحجر الصحي، وسط  ظهور سلالة متحورة من الفيروس المميت.

    وتسابق العديد من الدول الزمن في تطعيم مواطنيها، مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس الذي حصد حتى الآن حياة زهاء مليون و740 ألف إنسان حول العالم، من إجمالي نحو 80 مليون مصاب.

    وفي الولايات المتحدة تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى أمس الجمعة، بعدما صدرت تراخيص من هيئة الدواء الأمريكية للقاح فايزر- بايونتيك وكذلك لقاح شركة موديرنا الأمريكية.

    المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، 17 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Alexei Nikolskiy
    بوتين يعلن بنفسه متى يعتزم تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

    والولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا، مسجلة مليونين و210 إصابة و338 ألفا و263 حالة وفاة.

    وستزود شركتا "فايزر -بيونتك" الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا، بحسب اتفاقية جديدة تم توقيعها الأربعاء بعد حصول واشنطن على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي يتطلب جرعتين لكل شخص.

    وبدأت روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

    وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في وقت سابق من اليوم السبت، عن منح موافقة لاستخدام اللقاح الروسي ضد الكورونا "سبوتنيك V" لتطعيم الأشخاص فوق عمر 60 عاما.

    والأحد الماضي، انطلقت في إسرائيل حملة التطعيم، وحتى اليوم السبت، حصل 266 ألف إسرائيلي على لقاح "فايزر ـ بيوتنيك".

    وكانت بريطانيا هي الدولة الأوروبية الأولى التي تبدأ حملة التطعيم. وأمس الأول (الخميس)، قالت الحكومة البريطانية أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك".

    ومن المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، غدا الأحد.

    فيما بدأت خمس دول عربية بالفعل في تطعيم مواطنيها هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر.

    وكانت الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي بدأت عملية التطعيم. وأطلقت إمارة أبوظبي حملة التطعيم بلقاح "سينوفارم" في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبعتها دبي في 23 من ذات الشهر، بحملة تطعيم بلقاح "فايزر ـ بيوتنيك".

    بينما بدأت حملة التطعيم في مملكة البحرين بـ"سينوفارم"، في 16 ديسمبر، لتتبعها السعودية في اليوم التالي والتي أعلنت انطلاق حملة التطعيم بلقاح "فايزر ـ بيوتنيك" في 17 ديسمبر.

    وفي 24 ديسبمر بدأت كل من الكويت وقطر حملة التطعيم بلقاح "فايزر ـ بايونتيك".

    فيما أعلنت كل من سلطنة عمان والمغرب والسودان الحصول على شحنات من اللقاحات، لكن لم يتحدد بعد بدء مرحلة التطعيم.

    وحصلت سلطنة عمان في 24 ديسمبر على الدفعة الأولى من لقاح "فايزر ـ بيوتنيك"، وتشمل 15.600 جرعة، على أن تستقبل 28 ألفا أخرى منه، بحلول يناير/ كانون الثاني. وسبق وأعلنت السلطنة التعاقد على مليون و800 ألف جرعة من لقاحات الشركات المعتمدة.

    وسبق أن أعلن المغرب حصوله على 65 مليون جرعة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، كما أعلن السودان الحصول على 8.4 ملايين جرعة لقاح.

    في المقابل أعلنت 7 دول عربية بينها مصر والعراق التعاقد على شراء لقاحات. وقالت القاهرة إنها تعاقدت على 50 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم"، فيما تعاقدت بغداد على شراء 17.5 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر ـ بيوتنيك".

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    الكلمات الدلالية:
    لقاحات, فيروس كورونا
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