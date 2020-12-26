متظاهرون "يحاصرون" مقر إقامة نتنياهو بالقدس... فيديو

أغلق متظاهرون إسرائيليون، الطريق إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، في نهاية أسبوع سياسي ساخن، شهد حل الكنيست (البرلمان) والإعلان عن الذهاب لانتخابات جديدة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عشرات المتظاهرين أربكوا قوات الشرطة بعد وصولهم مبكرا إلى موقع التظاهرة الأسبوعية التي ينظمها مناهضون لنتنياهو أمام مقر إقامته في شارع بلفور بالقدس الغربية وفي العديد من البؤر بإسرائيل.

وحمل المتظاهرون المشاعل ورددوا هتافات تطالب نتنياهو باعتزال الحياة السياسية على خلفية اتهامه بـ 3 قضايا فساد بدأت محاكمته فيها 24 مايو/آيار الماضي.

ولوح المتظاهرون بلافتة كتب عليها "حصار بلفور"، وجلسوا على الطريق وأغلقوا عددا من الشوارع.

وقامت الشرطة بإخلاء المتظاهرين بالقوة، واعتقلت 3 منهم، بحسب المصدر ذاته.

מחאת בלפור | מפגינים החלו לחסום את הכניסה לרחוב שבו נמצא מעון רה"מ בירושלים כשהם נושאים לפידים@SuleimanMas1

(צילום: קריים מיניסטר) pic.twitter.com/XCNmjczgwX — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2020

ولاحقا، انطلقت التظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل لاسيما على الجسور والتقاطعات، وفي تل أبيب وقرب المنزل الشخصل لنتنياهو بمدينة قيسارية.

وهذا هو الأسبوع الـ 27 الذي يتظاهر فيه آلاف الإسرائيليين ضد نتنياهو الذين يتهمونه بالفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

والثلاء الماضي، حل الكنيست الإسرائيلي نفسه تلقائيا بعد فشل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو في تمرير الميزانية.

ومن المقرر أن تذهب إسرائيل في 23 مارس/آذار المقبل إلى انتخابات هي الرابعة في غضون عامين.