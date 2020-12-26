ألمانيا... أول امرأة تتلقى لقاح كورونا تبلغ من العمر 101 عاما

تلقت اليوم السبت، أول امرأة تعيش في دار لرعاية المسنين في هالبرشتات، ساكسونيا أنهالت، البالغة من العمر 101 عاما، لقاح فايزر/ بيونيتيك، ومن المقرر أن التطعيم الرسمي ضد فيروس "كورونا" في ألمانيا، سيبدأ يوم الأحد القادم.