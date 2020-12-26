مزارعو الهند يوافقون على الاجتماع مع الحكومة لبحث ثلاثة قوانين تهدد سبل عيشهم

اتفق زعماء نقابات المزارعين الهنود على عقد لقاء يوم الثلاثاء مع الوزراء المعنيين، مما قد يمهد الطريق لجولة سابعة من المحادثات مع الحكومة التي فشلت حتى الآن في تهدئة غضب المزارعين الذين يقولون إن ثلاثة قوانين زراعية جديدة تهدد سبل عيشهم.

وخوفا من اتساع نطاق اعتصامات المزارعين في ضواحي نيودلهي، دعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الخميس قادة الاحتجاجات إلى مزيد من المحادثات.

وقال ائتلاف من النقابات، اليوم السبت، في رسالة إلى وزارة الزراعة إن نقابات المزارعين ما زالت تصر على إلغاء القوانين. وفقا لـ "رويترز".

وتقول الحكومة إن القوانين، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول، ستحرر المزارعين من الاضطرار إلى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة المنظمة فقط.

وتقول إن المزارعين سيستفيدون إذا تمكن كبار التجار وتجار التجزئة ومصنعي الأغذية من الشراء مباشرة من المنتجين، متجاوزين أسواق الجملة القديمة.

لكن عشرات الألوف من المزارعين اعتصموا على الطرق السريعة في البلاد مطالبين الحكومة بسحب القوانين التي يخشون من أن تؤدي في النهاية إلى تفكيك الأسواق المنظمة ومنع الحكومة من شراء الأرز والقمح بأسعار مضمونة.