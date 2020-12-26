بعد موقف ترامب... بايدن يحذر من "عواقب وخيمة"

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تحذيرا من "عواقب وخيمة" في حال استمر الرئيس دونالد ترامب في إرجاء التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية بشأن "كوفيد 19" الذي أقره الكونغرس.

وبحسب "أ ف ب"، قال بايدن في بيان اليوم السبت إن:

"هذا التنازل عن المسؤولية له عواقب وخيمة. اليوم سيفقد حوالي 10 ملايين أمريكي مزايا التأمين ضد البطالة".

وأضاف بايدن: "في غضون أيام قليلة فقط ، سينتهي التمويل الحكومي، مما يعرض الخدمات الحيوية وشيكات رواتب الأفراد العسكريين للخطر. في أقل من أسبوع، ينتهي وقف عمليات الإخلاء، مما يعرض الملايين لخطر إجبارهم على ترك منازلهم خلال العطلات".

وألقى ترامب بظلال من الشك على حزمة مساعدات الوباء التي طال انتظارها الأسبوع الماضي حيث يستعد ملايين الأمريكيين لخسارة المزايا ومواجهة الإخلاء (حيث طالب المشرعين بأكثر من ثلاثة أضعاف المدفوعات المباشرة البالغة 600 دولار لدافعي الضرائب الأمريكيين).

وجدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، هجومه على الرئيس المنتخب جو بادين، ووصفه بـ"الرئيس المزيف"، بسبب ما اعتبره عمليات تزوير لم يقدم دليلا على صحتها.

وكتب ترامب، على "تويتر" اليوم السبت: "أخبرني جندي صغير يعمل في أفغانستان أن الانتخابات التي تجرى هناك هي أفضل من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 وأكثر منها أمنا".