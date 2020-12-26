غرق سفينة إنزال إيرانية في هرمز... واتصالات مع أطراف خليجية للعثور على البحارة

قال نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان جنوب غرب إيران، إسماعيل مكي زادة، إن سفينة إنزال إيرانية غرقت قرب جزيرة "لارك" المطلة على مضيق هرمز.

طهران– سبوتنيك. ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، عن إسماعيل مكي زادة، قوله إن "السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز".

وبحسب موقع "عصر إيران" الإيراني قال مكي زادة: "فور تلقي الرسالة (الاستغاثة)، تم إرسال قارب النجاة الثاني عشر من جزيرة قشم إلى الموقع المحدد بهدف البحث وإنقاذ الطاقم".

وأشار مكي زادة إلى أن عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة، وتم استنفار كل القوات للعثور على البحارة المفقودين.

وأضاف: "الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة".

وكانت سفينة إيرانية محملة بالحديد قد غرقت في بداية الشهر الجاري خلال توجهها إلى موانئ أم قصر جنوبي العراق.

🔴فوری



🔸واژگونی یک کشتی لندینگرافت در هرمزگان



یک فروند شناور لندینگرافت در ۲۵ مایلی جنوب شرقی لارک واژگون و تلاش برای نجات جان ۷ سرنشین این شناور توسط تیمهای جستجو و نجات دریایی درمنطقه ادامه دارد. pic.twitter.com/LRGJcFwmSZ — Azad (@Azad71A) December 26, 2020

وكان موقع "السومرية نيوز" قد نقل بيانا لمدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق رمزي إيشا إن "سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبد الله الملاحية لأسباب فنية".