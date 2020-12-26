دعوة دينية في الأرجنتين للمشرعين تتعلق بالتصويت على الإجهاض

دعت الكنيسة الأرجنتينية يوم السبت المشرعين في البلاد إلى التصويت على ضميرهم هذا الأسبوع المقبل، عندما يتبنى مجلس الشيوخ مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض.

وخلال احتفال ديني في مدينة صغيرة غرب بوينس آيرس، قال الأسقف أوسكار أوجيا، رئيس مؤتمر الأساقفة المحليين والمعارض الصريح للإجهاض، إن التصويت بـ"لا" يحظى بدعم "العلوم الطبية والقانون"، وفقا لـ"رويترز".

وأوضح أوجيا خلال صلاة جماعية: "السيدة العذراء، نطلب منك التوقف عن النظر إلى المشرعين الذين سيقررون أمرًا بهذه الحساسية المفرطة.. حتى تتمكني من إثارة انعكاس هادئ في أذهانهم وقلوبهم".

في 11 ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس النواب في الكونغرس الأرجنتيني على إجراء يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل. من المتوقع أن يكون تصويت مجلس الشيوخ قريبًا مثيرًا للجدل.

رفض الكونغرس الأرجنتيني مشروع قانون مشابه في عام 2018. يسمح القانون الحالي بالإجهاض فقط عندما يكون هناك خطر جسيم على صحة الأم أو في حالة الاغتصاب.

تجادل حركة حقوق الإجهاض في الأرجنتين، المدعومة من الجماعات النسائية التي حشدت في السنوات الأخيرة لوقف العنف ضد المرأة، بأن تقنين هذه الممارسة من شأنه أن ينهي عمليات الإجهاض غير المنظمة التي أظهرتها البيانات الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون هناك مظاهرات واسعة مؤيدة أو معارضة لمشروع القانون عند مناقشته في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.