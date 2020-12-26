سلوفاكيا تطلق حملة التطعيم ضد الكورونا

أعلنت مديرة معهد الرقابة في مجال الأدوية، زوزانا باتيفا، أن اللقاح ضد فيروس "كورونا" وصل إلى سلوفاكيا نهار اليوم، وتم إجراء أول عملية تطعيم ضد "كورونا".

براغ- سبوتنيك. وقالت باتيفا للصحفيين اليوم السبت:

"وصلت أول شحنة من 9750 لقاحا نهار السبت إلى الجمهورية، وتتواجد في مستشفى نيترا (غرب البلاد). وقد تم تطعيم أول شخص وهو عالم الأوبئة المعروف البروفيسور فلاديمير كرشميري".

ومن المقرر توزيع هذه الشحنة بين مدن نيترا، وبراتيسلافا، وبانسك بيستريتسا، وكوشيتسا غيرها، وتخطط السلطات خلال فترة ديسمبر - يناير تلقيح الأطباء، والعاملين الطبيين، والعاملين في الهيئات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وشهدت سلوفاكيا تسجيل أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات نهار الخميس حيث تم توثيق إصابة 4046 شخص بالفيروس.