جراء كورونا... وفاة 20 طبيبا نيجيريا خلال أسبوع

أعلنت السلطات النيجيرية وفاة 20 طبيبا على الأقل في البلاد خلال الأسبوع الأخير، جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة لرئيس المؤسسة الطبية النيجيرية إينما أمودو، حسبما ذكرت صحيفة "بريميوم تايمز".

وقال أمودو: "بالنسبة لأولئك الذين يعملون معنا في قطاع الصحة، لقد افتقدنا عددا من الزملاء في أنحاء البلاد، لقد فقدنا ما لا يقل عن 20 طبيبا في الأسبوع الأخير".

وأوضح أمودو أن الأطباء الذين وافتهم المنية يشملون استشاريين وأساتذة وبعض الأطباء المقيمين.

وأشار رئيس المؤسسة الطبية في نيجيريا إلى أن أرقام الوفيات مستمرة في الزيادة يوميا.

وغالبا ما يتعرض العاملون في مجال الصحة لخطر العدوى بفيروس كورونا، خاصة أنهم أول المستجيبين للمرضى.

ويشتكى العاملون في قطاع الصحة في نيجيريا من التعرض لخطر العدوى بسبب عدم كفاية وسائل الحماية الشخصية.

ومنذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في نيجيريا في مارس/ آذار، أعلنت السلطات عن ألف و242 حالة وفاة، وإصابة 81 ألف و963 شخصا، وتعافي 69 ألف و651 مصاب من الفيروس، في 36 ولاية، إضافة إلى منطقة العاصمة الاتحادية، وذلك بحسب إحصائيات مركز مكافحة الأمراض النيجيري.