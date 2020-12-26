خطة إسرائيلية لإنهاء أزمة كورونا في 30 يوما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لديها خطة للخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال 30 يوما.

وكتب نتنياهو، على "تويتر" اليوم السبت: "بشرى سارة... هدفنا هو تطعيم 150 ألف إسرائيلي يوميا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مما يشكل رقما قياسيا عالميا".

وتابع: "في غضون 30 يوما من بلوغ هذه الوتيرة، سنقوم بتطعيم 4.5 ملايين مواطن".

بشرى سارة: هدفنا هو تطعيم 150 ألف إسرائيلي يوميًا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مما يشكل رقمًا قياسيًا عالميًا. وفي غضون 30 يومًا من بلوغ هذه الوتيرة، سنقوم بتطعيم 4.5 ملايين مواطن وعند استكمال هذه المرحلة، سنستطيع الخروج من أزمة الكورونا خلال 30 يومًا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 26, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عند استكمال هذه المرحلة، سنستطيع الخروج من أزمة كورونا خلال 30 يوما".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 80 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.