التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في الأرجنتين يبدأ في 29 ديسمبر

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأرجنتيني، اليوم الأحد، أن التلقيح بلقاح "سبوتنيك V" الروسي في الأرجنتين سيبدأ في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب: "الرئيس ألبيرتو فيرناندس جرى اجتماعا مع رؤساء المدن، وأخبرهم أن يوم الأحد ستصل جرعات لقاح "سبوتنيك في" إلى كل محافظة، واتفق المشاركون على بدء التلقيح صباح يوم الثلاثاء في كافة أنحاء البلاد".

ووصلت، الخميس طائرة روسية مجهزة بشكل خاص تحمل على متنها 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرة التي حطت في مطار "إيزيزا" الدولي، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة الأرجنتين غوينيز غونزاليس والسفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

وفي وقت سابق، صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.