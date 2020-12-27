إعلام: بريطانيا تطرح لقاح أكسفورد لفيروس كورونا بدءا من 4 يناير

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بريطانيا ستطرح لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد اعتبارا من الرابع من يناير كانون الثاني وفق خطط يضعها الوزراء.

وقالت صحيفة "صنداي تليغراف" إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

يشار إلى أن شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد البريطانيتان، وهما من بين أبرز اللاعبين في جهود تطوير لقاح "كوفيد- 19"، توجهان أسئلة متزايدة حول نتائج تجاربهم بعد الاعتراف بخطأ في التصنيع.

إذ أعلن اللاعبان، يوم الاثنين، أن لقاحهما كان فعالا بنسبة 70% في المتوسط خلال مرحلة متقدمة من الدراسة، وأثارت التفاصيل المحدودة التي نشرها الشريكين مخاوف بشأن ما إذا كان المنظمون سيوضحونها، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وردت أكسفورد، في بيان لاحق، بأن "الاختلاف في عمليات التصنيع أدى إلى إعطاء بعض المشاركين نصف جرعة بدلا من جرعة كاملة".

وقال الشريكان إن لقاحهما كان فعالا بنسبة 90% عندما أُعطي نصف جرعة قبل جرعة معززة كاملة، في حين أظهرت جرعتان كاملتان فعالية بنسبة 62%.