الصحة الألمانية تكشف سبب بدء التلقيح ضد كوفيد-19 السابق للألوان في ألمانيا

أوضحت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأحد، بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المتفق عليه في أوروبا.

برلين – سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة: "وزير [الصحة الألماني ينس] شبان سعيد لأجل جميع أولئك من تلقوا لقاح كوفيد-19 في ألمانيا".

وأضاف: "هذه أول خطوة هامة للخروج من الجائحة. لكننا اتفقنا مع جميع الدول الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومع 16 أرض فدرالية أن يصلنا اللقاح يوم السبت وأن نبدأ التطعيم يوم الأحد".

هذا قد تم تطعيم عمال وسكان أحد ديار رعاية المسنين في ألمانيا بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة بيلد.