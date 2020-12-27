إطلاق نار أثناء تصوير فيديو كليب في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

توفي شخص على الأقل، وأصيب خمسة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر إطلاق نار أثناء تصوير فيديو موسيقي في مدينة لين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

ووفقا لموقع "بوسطن غلوب" الأمريكي، فتح شخص مجهول النار على الناس حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، أمس السبت، أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة، نُقلوا إلى مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن. ونقل اثنان آخران الى مستشفى سالم.

وأوضح المتحدث باسم شرطة لين، الملازم مايكل كوميك، أن الحادث قيد التحقيق ولم يتضح سبب إطلاق النار على الأشخاص الذين تراوحت أعمارهم بين 24 و 30 عاما.

وأكد كوميك أنه تم حظر جزء من شارع واشنطن بالقرب من كوينسي تيراس، على بعد بنايات فقط من مقر الشرطة.

ووفقا لشهود عيان، قبل بدء إطلاق النار كان هناك مجموعة من الشبان يقومون بتصوير فيديو موسيقي في شارع كوينسي تيراس، وبعد لحظات دوى وابل من الرصاص وانتشرت رائحة البارود.