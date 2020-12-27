بعد خسارته الانتخابات الرئاسية... ترامب لديه شكوى بشأن زوجته ميلانيا

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن دعمه لزوجته ميلانيا ترامب وتعاطفه معها، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.

وشن ترامب هجوما على مجلات الأزياء والموضة بسبب عدم وضع صورة زوجته على أحد أغلفتها، طوال الأربع سنوات الماضية، والتي شهدت حكمه للولايات المتحدة.

وفي تغريدة له في يوم الكريسماس، الجمعة، وصف ترامب زوجته ميلانيا بانها "الأعظم في كل العصور"، وانتقد صحافة الموضة والأزياء بأنها "أخبار مزيفة".

كما أعاد الرئيس الأمريكي نشر مقال من موقع "بريتبارت" الإخباري، والذي جاء فيه: "أبقى المتكبرون في صحافة الموضة السيدة الأولى الأكثر أناقة في التاريخ الأمريكي بعيدا عن أغلفة مجلاتهم لمدة 4 سنوات متتالية".

The greatest of all time. Fake News! https://t.co/jiWjLrynQW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020

وظهرت ميلانيا ترامب أثناء عملها كعارضة أزياء في الماضي على أغلفة مجلات، بما في ذلك غلاف مجلة "فوغ" بعد زواجها من دونالد ترامب، ولكن قبل أن تصبح "سيدة أمريكا الأولى".

وظهرت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على أغلفة 12 مجلة خلال فترة حكم زوجها لأمريكا لمدة 8 سنوات.

وانتقدت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن زوجته، في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة قضايا أهم، مثل الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والتفكير في إغلاق حكومي جديد، ومواجهة الملايين من الأمريكيين احتمال خسارة تأمين البطالة.