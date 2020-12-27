إيطاليا... بداية حملة التطعيم ضد "كوفيد- 19" في روما

تقوم إيطاليا اليوم الأحد، بتطعيم أول سكانها ضد "كوفيد -19"، بعد قرابة عشرة أشهر من إعلان أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد فيها.

وفي بيان صادر عن مفوض مكافحة الوباء دومينيكو أركوري، قال: إن "ثلاثة من العاملين في مجال الصحة بمستشفى روما "سبالانزاني"، قد تلقوا اللقاح الذي طورته شركتي "فايزر وبيوتيك" قبل وقت قصير من الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش. وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الممرضة كلوديا أليفيريني، البالغة من العمر 29 عاما للتلفزيون الوطني الإيطالي "راي نيوز24": "لقد سار اللقاح جيدا وكانت لحظة تاريخية مثيرة".

وأضافت: "إنها بداية النهاية وآمل أن أكون الأولى من بين أكثر من 60 مليون إيطالي".

وحسبما نقلته "رويترز"، سيكون اللقاح مجانيا وسيكون العاملون الصحيون وكبار السن أول من يحصل على التطعيم الطوعي. © REUTERS / DADO RUVIC بيونتيك: العودة للحياة الطبيعية تتطلب تطعيم 70% من البشر باللقاح

يذكر أن القارة العجوز كانت ثاني دولة بعد الصين في عدد الإصابات حين ظهور المرض لاول مرة، حيث دخلت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيز التنفيذ في العاشر من مارس/ آذار الماضي.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إيطاليا، مليونين و38 ألف و759 إصابة، تماثل منها مليون و386 ألف و198 حالة للشفاء، وتم تسجيل 71 ألف و620 حالة وفاة، حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأسبوع الماضي، عن رصد أول حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس "كورونا" مصحوبة بطفرات لدى شخص عاد مؤخرا من المملكة المتحدة.